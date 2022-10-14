17 октября ОП Самарской области отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса

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Гуманитарный груз предоставлен безвозмездно социально-ориентированным предприятием-производителем стиральных порошков и жидких моющих средств ООО «НЗБХ» и направится в Донецкую Народную Республику с целью улучшения качества жизни многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пожилых граждан, а также для передачи в социальные учреждения Республики.



Акция проводится в рамках проекта Общественной палаты Самарской области «СвоихНеБросаем». Крупные предприятия активно подключаются к взаимодействию с региональной Общественной палатой по оказанию системной добровольческой и волонтерской помощи.



Соглашение о взаимодействии Общественной палаты Самарской области и Общественной палаты ДНР реализуется в полном объёме. Наличие системной обратной связи позволяет обеспечить открытость получения гуманитарной помощи и сформировать актуальный запрос в текущем моменте.