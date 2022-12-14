103 адреса для счастья: в Самарской области продолжается добрая новогодняя акция

Более сотни «Коробок новогоднего счастья» установлены в местных отделениях партии «Единая Россия», администрациях внутригородских и муниципальных районов, общественных приёмных «Единой России», в молодёжных и волонтёрских центрах, школах, вузах, домах культуры и детского творчества, спортивных сооружениях, на предприятиях. Традиционно в акции принимает участие практически весь регион.

Самый частый вопрос у тех, кто ещё не принимал участия в акции: чем порадовать детей, которые находятся на длительном лечении в стационарах? Это наборы конструкторов, пазлы, наборы для творчества (бисер,фетр и пр.), наборы для игр в доктора, пожарного, полицейского, машинки, настольные и логические игры, и конечно же, все для рисования и лепки: краски, восковые мелки, пастель, фломастеры, скетчбуки, альбомы, альбомы с наклейками. Кроме того, в больнице как никогда необходимы позитивные и весёлые книги. Это могут быть комиксы, произведения художественной литературы, сказки - авторские и народные, книжки с картинками, альбомы с репродукциями картин.

Все, что вы хотите положить в «Коробку новогоднего счастья» для маленьких пациентов, должно быть новым и желательно в упаковке. Мягкие игрушки не принимаются, поскольку их непросто дезинфицировать.

Акция продлится до конца декабря, в канун новогодних праздников и рождества заполненные «Коробки счастья» отправятся в самарские больницы, где дети будут находится на лечение во время каникул, и в семьи мобилизованных.

Из перечня адресов Вы можете выбрать ближайшую к вам "Коробку новогоднего счастья» и тоже стать Дедом Морозом или Снегурочкой для многих самарских детей.

Адреса размещения боксов для сбора игрушек акции «Коробка новогоднего счастья» в Самарской области в 2022 году можно посмотреть здесь.