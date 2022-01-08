10 января объявлен днем общенационального траура по жертвам беспорядков в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает РИА Новости.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", — написал он в Facebook.

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.

Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек, власти сообщали о более чем четырех тысячах задержанных. МВД республики заявило о гибели 18 силовиков.

До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.

Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.

Фото: pixabay