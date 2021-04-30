1 мая в Самаре заложат камень в основание памятной стелы «Город трудовой доблести»

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Аллея Трудовой славы - знаковое место в областной столице, и оно символизирует трудовую славу и доблесть Куйбышева и всех его жителей. Каждый год самарцы приходят сюда, чтобы отдать дань памяти землякам, которые так много сделали для фронта и для Победы. Аллею основали в 1985 году, когда Советский Союз праздновал 40-ую годовщину освобождения от фашизма. Спустя 36 лет здесь будет заложен камень в основание стелы в честь присвоения Самаре звания «Город Трудовой доблести». В церемонии примут участие Герой России, первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Александр Баранов, губернатор Самарской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина.

Для закладного камня выбрали уникальный материал – основу привезли с Урала. Это символично, ведь уральцы, как и жители советского Куйбышева, внесли свой вклад в долгожданную победу.

Место для установки стелы выбирали всем городом. С инициативой обсудить этот вопрос с жителями выступил Дмитрий Азаров. Голосование проходило на сайте самарадоблесть.рф. Горожане предложили 130 возможных точек. Но большинство остановилось на Аллее Трудовой славы. С этим выбором согласилось историческое сообщество города, а также архитекторы, которые совместно с Российским военно-историческим обществом курируют этот проект. Саму стелу установят в сентябре, ко дню города.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Самаре 2 июля 2020 года за особые заслуги Куйбышева - запасной столицы, где ковалось оружие Победы, отметил Президент России Владимир Путин. Ранее более 700 тысяч самарцев поставили свои подписи за присвоение этого звания городу. Сбор голосов организовало региональное отделение «Единой России».

3 июля губернатор Самарской области, Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров объявил о старте общественного голосования по выбору места установки памятной стелы. Эту инициативу также поддержало региональное отделение партии.

«Этот статус наш город заработал в годы Великой Отечественной войны. Общеизвестный факт, что город Куйбышев внес значительный вклад в ускорение Победы. Сюда переехали предприятия из западных территорий Советского Союза. Здесь они разворачивались в боевых условиях, потому что выпуск деталей, вооружения, самолетов начинался еще до того, как появлялись стены цехов этих предприятий. И этот героический труд наших земляков он по праву был оценен. Я рассчитываю, что нас поддержит общественность. Предстоит посоветоваться с людьми, подготовить места возможной установки стелы. А в дальнейшем всенародным голосованием мы определим это место и увековечим его в нашем городе», – обратился Дмитрий Азаров ко всем жителям региональной столицы, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: 2gis.ru