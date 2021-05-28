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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

28 мая 2021 11:29
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Абсолютный рекорд: Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

Эксперты отмечают, что партия задает тренды в организации дистанционного электронного голосования.

             Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году впервые проходит в электронном формате по всей стране, завершится 30 мая. За первые четыре дня в нем уже приняли участие без малого пять млн человек. Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек.

            «[Процедура популярна] благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «Единая Россия» задает тренды в происходящих процессах [в этой сфере]. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

            «Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России, считает президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов.

            «Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через «Госуслуги» и также в электронном формате, идет голосование по проектам благоустройства территорий, которое «Единая Россия» проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нем приняли участие, мне кажется, 10 млн человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии», – сказал Илья Массух.

            Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

            «Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат.           

Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт.

            Система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам, отметила директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

            «Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт.

           Член Регионального оргкомитета по предварительному голосованию партии «Единая Россия» Дмитрий Колесников сообщил, что свой выбор сделали более 45% выборщиков самарского региона, зарегистрированных на сайте PG.ER.RU. Проголосовать онлайн изъявили желание 169 516 человек. Они прошли процедуру верификации через портал Госуслуг, и с момента начала голосования уже 75 717 человек определились со своими кандидатами. 

           В Самарской области выборным правом обладают 2 миллиона 417 тысяч 739 человек, напомнил он. Наиболее активно жители голосуют по одномандатным избирательным округам - Красноглинскому, Жигулевскому и Промышленному – соответственно №№ 160, 161 и 162. Часть жителей региона – особенно в сельских территориях смогут проголосовать более привычным для них способом – на избирательных участках. 30 мая в регионе откроются 1 787 пунктов для голосования, в которых будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, подчеркнул член РОК Дмитрий Колесников. 

            Предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая. В нем могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Теги: «Единая Россия» выборы голосование

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