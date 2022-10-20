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«Звезда и Лира»: жители России начали массово переводить 333 рубля в самарский фонд помощи военнослужащим

20 октября 2022 15:41
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Залпом «Триста тридцать три!».

Жители России начали массово переводить 333 рубля в самарский общественный фонд «Звезда и Лира» после публикации в соцсетях видеороликов участников спецоперации, которые благодарят фонд за помощь и подают расчетам реактивных систем залпового огня «Ураган» уже знаменитый артиллерийский сигнал: «Залпом! Триста тридцать три!».  

Десятки чеков о переводе 333 рублей начали присылать в официальную группу фонда в Телеграм с 18 октября.

Общественный фонд «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона по инициативе жён военнослужащих оказывает помощь военнослужащим 2-й общевойсковой армии,  в состав которой входят воинские части и соединения из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. 

За время спецоперации фонд собрал и отправил на передовую более 200 тонн продуктов питания, свыше 100 тепловизоров, 99 квадрокоптеров, 15 ноутбуков, 6 принтеров, 10 дизель-генераторов, 5 бензогенераторов, 5 комплектов спутникового интернет-оборудования, 42 комплекта средств связи, 40 тепловизионных монокуляров, 10 прицелов ночного видения, 38 коллиматорных прицелов, 2000 резиновых сапог, медицинское оборудование по списку МОСН.

 

Фото:   скриншот видео

 

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