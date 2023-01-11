Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону

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За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, активную благотворительную и общественную деятельность звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону, председателю правления публичного акционерного общества «НОВАТЭК».



Большую благотворительную работу, которую проводит Леонид Михельсон на территории Самарской области, отметил Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

«В прошлом году благодаря поддержке Леонида Михельсона в Новокуйбышевске появился детский образовательный центр при соборном храме в честь иконы Божьей Матери Умиление - прекрасный новодел со светлыми классами, дворец, где ведется большая работа. Я благодарен Леониду Викторовичу за это, за его участие. Дети – это наше будущее. Это сохранение наших семей, а значит, обустройство нашей великой державы», - отметил Владыка.

Митрополит подчеркнул важность такой деятельности, «доброделания» со стороны социально ответственного бизнеса.

«Значит, есть понимание о необходимости сохранения нашего народа, его истории, культуры, традиций, и, наверное, это тот монолит, который поможет выстоять во всех испытаниях, выпавших на долю нашего Отечества, как это было в истории не раз. Объединимся, поймем, что мы единая, многонациональная большая семья и будем заботиться о нашем народе, и тогда Россия будет процветать», - заключил Владыка.

Более 15 лет назад в Самарской области был создан Клуб Почетных граждан региона. Один из членов Клуба Иван Соловьев отметил, что для общества Почетных граждан региона большая честь принять в Леонида Михельсона.

Соловьев подчеркнул, что это человек уникальный, который на несколько лет смотрит вперед. Он принимал самое активное участие в модернизации всего трубопроводного комплекса, в газификации области. Воспитанный в семье людей трудолюбивых, неравнодушных к жизни региона, в котором они живут и работают, Леонид Викторович оказывает всемерную поддержку в развитии Новокуйбышевска и всей области в сферах культуры, спорта, инфраструктуры.

«Леонид Викторович сегодня столько вкладывает труда, заботы, чувствует ответственность за родной город Новокуйбышевск и всю Самарскую область и ее развитие, - акцентировал внимание Иван Соловьев. - На этих примерах будут воспитываться трудовые династии, люди труда, люди дела, люди, которые любят спорт, ценят культуру, историю Самарской области. Они займут достойное место в нашем Клубе Почетных граждан».

Фото: Авторство: Council.gov.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87934847