зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения

Эксперты Авито Подработки провели опрос среди более 6 000 работающих россиян, чтобы узнать, как различается подход к подработке и тратам в зависимости от поколенческих особенностей. Исследование показало: больше всего на подработке хотели бы заработать зумеры 18–24 лет — в среднем около 43 850 руб/мес, и ранние миллениалы в возрасте 35–44 лет — около 43 688 руб/мес. Более скромные ожидания у бэби-бумеров — респондентов в возрасте 55–64 лет устроил бы дополнительный заработок в размере 40 000 руб/мес за подработку.

Главным критерием при выборе подработки более половины (52%) работающих россиян с опытом подработки или планами найти ее в будущем назвали гибкий график и возможность работать в любое время. Также значимыми факторами оказались возможность совмещать подработку с другой деятельностью (40%) и прозрачность выплат (31%).

Большинство опрошенных россиян с опытом подработки (46%) предпочитают трудиться равномерно в течение всего года, не привязываясь к сезонности. Среди тех, кто выбирает определенный период для подработки, наиболее популярно лето (24%).

Молодежь 18–24 лет чаще тратит заработок на одежду, косметику и походы в фитнес-клубы (34% против 23% в среднем), а также на развлечения (28% против 15% в среднем), новые гаджеты (24% против 14% в среднем), обучение и хобби (20% против 9% в среднем). В то же время респонденты 35–44 лет (42%) и 45–54 лет (43%) чаще других тратят полученные вознаграждения на семейные нужды.