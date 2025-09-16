Я нашел ошибку
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения

16 сентября 2025 11:33
140
зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения

Эксперты Авито Подработки провели опрос среди более 6 000 работающих россиян, чтобы узнать, как различается подход к подработке и тратам в зависимости от поколенческих особенностей. Исследование показало: больше всего на подработке хотели бы заработать зумеры 18–24 лет — в среднем около 43 850 руб/мес, и ранние миллениалы в возрасте 35–44 лет — около 43 688 руб/мес. Более скромные ожидания у бэби-бумеров — респондентов в возрасте 55–64 лет устроил бы дополнительный заработок в размере 40 000 руб/мес за подработку.

Главным критерием при выборе подработки более половины (52%) работающих россиян с опытом подработки или планами найти ее в будущем назвали гибкий график и возможность работать в любое время. Также значимыми факторами оказались возможность совмещать подработку с другой деятельностью (40%) и прозрачность выплат (31%).

Большинство опрошенных россиян с опытом подработки (46%) предпочитают трудиться равномерно в течение всего года, не привязываясь к сезонности. Среди тех, кто выбирает определенный период для подработки, наиболее популярно лето (24%).

Молодежь 18–24 лет чаще тратит заработок на одежду, косметику и походы в фитнес-клубы (34% против 23% в среднем), а также на развлечения (28% против 15% в среднем), новые гаджеты (24% против 14% в среднем), обучение и хобби (20% против 9% в среднем). В то же время респонденты 35–44 лет (42%) и 45–54 лет (43%) чаще других тратят полученные вознаграждения на семейные нужды.

