Zoom изучает сообщения об ограничении продаж сервиса в России

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Zoom изучает сообщения о решении запретить продажи доступа к сервису российским государственным учреждениям, считает, что оно могло быть принято одной из партнерских компаний, сообщили РИА Новости в компании.

Накануне стало известно, что американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

"Звучит, как будто это могло основываться на сообщениях от одной из наших компаний-партнеров в области продаж, а не Zoom. Мы изучаем этот вопрос", - ответили агентству в компании.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что, если решение о запрете будет окончательно принято, не исключена блокировка Zoom на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ограничения, введенные сервисом видеоконференций Zoom, отметил, что в этом нет ничего страшного, "свято место пусто не бывает".