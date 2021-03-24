Золушка из Благовещенска: мэр лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев лично поблагодарил ученицу одной из местных школ, которая по собственной инициативе собрала семь мешков мусора вдоль автодороги, передает РИА Новости.

В соцсетях появилось видео, на которой девушка убирает мусор на улице. Мэр Благовещенска поделился роликом в Instagram и попросил подписчиков помочь найти активистку. Ей оказалась ученица девятого класса школы № 16.

"Познакомились сегодня с Лизой, это та самая таинственная Золушка, которая поразила многих благовещенцев благодаря попавшему в сеть видеоролику. Не без труда, но смогли отыскать ее. Она рассказала, что по примеру друзей решила самостоятельно убрать от мусора территорию возле своего дома. Почему? Да просто ее так воспитали родители. Спасибо им. Знаете, что еще классно в этой истории? Лиза даже слова не сказала о тех, кто мусорит, зачем это делает. Она просто хочет, чтобы в нашем городе было чисто. Самостоятельно собрала семь мешков мусора" , - написал Имамеев в своем аккаунте Instagram.

Фото: скриншот видео