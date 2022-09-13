«Золотой стандарт» работы в соцсетях: Дмитрий Азаров 11 лет общается с жителями в Интернете

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях участвовали порядка 400 сильнейших спортсменов из Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Беларуси и России.
Спортсмены СамГУПС завоевали золотые и бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою
Всего в СамГУПС обучается порядка 400 иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
Для болельщиков также будет представлен Кубок, с которым можно будет сфотографироваться.
Баскетболисты "Самары" встретятся с болельщиками "Крыльев Советов" перед матчем с "Зенитом"
Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном мероприятии.
В Самаре отпраздновали 55-летие со дня основания спортивной акробатики и прыжков на батуте в регионе
Самарскую область представили 5 спортсменов, которые завоевали 3 медали.
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
Недостача крупной суммы – 480 638 рублей, выявилась при проведении инвентаризации.Недостача крупной суммы – 480 638 рублей, выявилась при проведении инвентаризации.
В Самаре продавец одной из торговых точек признана виновной в присвоении денег организации
ежегодная экологическая акция, которая прошла в минувшие выходные в селе Хрящевка
Ежегодная экологическая акция, которая прошла в минувшие выходные в селе Хрящевка
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Более 200 детей стали гостями интерактивной площадки «Т Плюс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Золотой стандарт» работы в соцсетях: Дмитрий Азаров 11 лет общается с жителями в Интернете

13 сентября 2022 13:38
124
«Золотой стандарт» работы в соцсетях: Дмитрий Азаров 11 лет общается с жителями в Интернете

На Восточном экономическом форуме обсудили требования к власти в эпоху цифровых коммуникаций. Основной темой стал единый стандарт по работе губернатора в интернете, разработанный экспертами АНО «Диалог». В соответствии с ним главам регионов необходимо использовать в коммуникации живой язык, регулярно публиковать контент, проводить прямые эфиры, обязательно работать с обратной связью, отвечать подписчикам. И самое главное – оставаться человеком, а не чиновником: публиковать личностный контент и быть искренним.

«Губернаторы новой волны – это прежде всего цифровые губернаторы, - отметил первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов. - На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия. Работа в интернете позволяет масштабировать деятельность губернатора, но при этом требует готовности всегда ответить на любой вопрос жителей. Цифра помнит все: все обещания, все ляпы. Губернаторы всегда находятся под пристальным вниманием десятков тысяч людей».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых начал вести диалог с жителями в социальных сетях с августа 2011 года. Будучи еще главой Самары, он выстроил онлайн-взаимодействие городских властей с простыми горожанами. Жители очень позитивно восприняли эту инициативу.

В должности главы региона Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств и муниципалитетов выйти в онлайн. Этот канал коммуникации оказался востребованным у жителей губернии. Такой возможности - напрямую обратиться со своей проблемой к руководителям области и города - не было никогда.

Теперь такая практика закреплена на законодательном уровне. С 1 декабря представители органов власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Аккаунт может быть создан в любой соцсети из списка, который определен правительством. Распоряжение об этом в начале сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В этих условиях важным фактором успешной работы главы любого российского региона становится оперативное и качественное реагирование на запросы граждан. Их сбор и аналитику осуществляют Центры управления регионами. Сегодня уже 70 губернаторов пользуются функционалом ЦУР и дают поручения на основе управленческой аналитики соцсетей.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в регионе медицинским работникам предоставляется ряд мер поддержки.
12 сентября 2022, 22:38
В Правительстве обсудили вопрос кадрового обеспечения медучреждений Самарской области
Сегодня в регионе медицинским работникам предоставляется ряд мер поддержки. Здравоохранение
370
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022, 16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа. Строительство
477
Дмитрий Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления значительной суммы средств из федеральной казны и Пенсионного фонда страны.
12 сентября 2022, 15:58
Дмитрий Азаров принял решение о дополнительном финансировании социальной сферы
Дмитрий Азаров вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления значительной суммы средств из федеральной казны и... Политика
422
В центре внимания
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
43
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
331
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
480
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
422
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
386
Весь список