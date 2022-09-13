«Золотой стандарт» работы в соцсетях: Дмитрий Азаров 11 лет общается с жителями в Интернете

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На Восточном экономическом форуме обсудили требования к власти в эпоху цифровых коммуникаций. Основной темой стал единый стандарт по работе губернатора в интернете, разработанный экспертами АНО «Диалог». В соответствии с ним главам регионов необходимо использовать в коммуникации живой язык, регулярно публиковать контент, проводить прямые эфиры, обязательно работать с обратной связью, отвечать подписчикам. И самое главное – оставаться человеком, а не чиновником: публиковать личностный контент и быть искренним.

«Губернаторы новой волны – это прежде всего цифровые губернаторы, - отметил первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов. - На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия. Работа в интернете позволяет масштабировать деятельность губернатора, но при этом требует готовности всегда ответить на любой вопрос жителей. Цифра помнит все: все обещания, все ляпы. Губернаторы всегда находятся под пристальным вниманием десятков тысяч людей».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых начал вести диалог с жителями в социальных сетях с августа 2011 года. Будучи еще главой Самары, он выстроил онлайн-взаимодействие городских властей с простыми горожанами. Жители очень позитивно восприняли эту инициативу.

В должности главы региона Дмитрий Азаров поручил всем руководителям министерств и муниципалитетов выйти в онлайн. Этот канал коммуникации оказался востребованным у жителей губернии. Такой возможности - напрямую обратиться со своей проблемой к руководителям области и города - не было никогда.

Теперь такая практика закреплена на законодательном уровне. С 1 декабря представители органов власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Аккаунт может быть создан в любой соцсети из списка, который определен правительством. Распоряжение об этом в начале сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В этих условиях важным фактором успешной работы главы любого российского региона становится оперативное и качественное реагирование на запросы граждан. Их сбор и аналитику осуществляют Центры управления регионами. Сегодня уже 70 губернаторов пользуются функционалом ЦУР и дают поручения на основе управленческой аналитики соцсетей.