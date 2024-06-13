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Знакомиться на Госуслугах готовы только 26% экономически активных самарцев

13 июня 2024 09:36
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Знакомиться на Госуслугах готовы только 26% экономически активных самарцев

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди горожан примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на Госуслугах согласились только 26%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Мнения самарцев по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 26% горожан поддерживают данную инициативу. 46% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.

Время проведения: 27 мая — 10 июня 2024 года

Теги: Опрос

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