«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 

3 сентября в 19.00 в «ЗИМ Галерее» пройдет лекция «Лаборатории Победы. Куйбышевские ученые в годы войны» (12+). Ее прочитает самарский историк и социолог Григорий Циденков. Вход свободный.

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на полях сражений и в заводских цехах, но и в тиши кабинетов ученых и научных лабораторий. Несмотря на то, что сотни куйбышевских студентов и преподавателей ушли на фронт, высшие учебные заведения города продолжали подготовку кадров, выполняли важнейшие задания и поручения правительства в сфере укрепления обороноспособности государства. В ученых советах проводились защиты дипломов, кандидатских и докторских диссертаций.

Исследования, выполненные куйбышевскими учеными в годы войны, внесли значительный вклад в развитие фундаментальной науки и имели огромное прикладное значение для промышленности, здравоохранения, образование и продовольственной безопасности Советского Союза. Их вклад в Победу трудно переоценить.

В Куйбышеве, например, изобрели способ размагничивать мины, которыми фашисты усеяли Волгу, нашли заменитель агара и спасли десятки тысяч раненых бойцов Красной армии, создали математические модели, которые позволили в разы быстрее возводить сложные конструкции эвакуированных заводов, и многое другое.

На лекции Григорий Циденков расскажет об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

