Жуков отменил запрет на камуфляжную одежду в своих барах «Руки вверх» 

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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков отменил запрет на камуфляж в своих барах после инцидента с «участником спецоперации». Ранее в Сети разошлось видео, на котором, как утверждалось, в бар «Руки вверх» в Краснодаре не пустили мужчину в камуфляжной одежде. Сам посетитель утверждал, что он участник спецоперации, пишут "Известия".

«Ребята правы — времена изменились, и камуфляжная одежда не должна служить причиной не пускать в бар. Это абсолютно нормально, и теперь всё будет по-другому. Второе: я попытался связаться с этими парнями. Если ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами», — добавил Жуков в видеообращении.

Жуков отметил, что отменил старые правила в своих барах, по которым в заведения нельзя было попасть в камуфляже.

«Я думаю, мы решим этот вопрос. Парней не пустили не потому что они военные или были в форме, парней не пустили из-за камуфляжа. Просто камуфляж без знаков отличия. Но такого больше не повторится, правила старые я отменил. Кстати, запрета на военную форму у нас никогда не было. Наших защитников родины мы всегда любим и всегда рады их видеть», — отметил лидер «Руки вверх».

Накануне в соцсетях появилось видео из бара «Руки вверх». На кадрах охрана заведения утверждает, что вход в заведение в камуфляже неприемлем. А посетитель в военной форме пытается ему объяснить, что он «военный человек» и у него нет другой одежды. Жуков, в свою очередь, рассказал «Известиям», что узнал об этом инциденте из Telegram-каналов и пообещал разобраться в этой ситуации, а также связаться с героем ролика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ