Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг

23 октября 2025 15:41
172
Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала. Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов. Цифровизация госуслуг – приоритет национального проекта «Экономика данных», который курирует вице-премьер – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, например, с зарплаты. Или уменьшить сумму налога к уплате в бюджет при определённых операциях, например, при продаже недвижимости.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации – это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – сказал Дмитрий Григоренко.

Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления налогового вычета. А также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом.

За имущественным вычетом обращаются граждане, которые продавали либо покупали жилую недвижимость.

Люди, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.

Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан получают стандартные налоговые вычеты.

Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 госуслуг, которые связаны одной темой. Например: поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и многие другие. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32 федеральные жизненные ситуации.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025, 15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на... Транспорт
244
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025, 20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Транспорт
345
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025, 17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Создание дополнительных выходов и удобного ТПУ сделает поездки более комфортными для всех. Транспорт
499
В центре внимания
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
243
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
163
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
380
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
345
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
499
Весь список