Животных забирать за долги запретили

94

Домашних питомцев защитили от службы судебных приставов. 13 апреля в Государственной Думе приняли закон, накладывающий запрет на изъятие братьев наших меньших, сообщает портал нижней палаты парламента.

Существует известная практика, когда за долги накладывается арест на имущество граждан, которое можно реализовать, чтобы покрыть все счета. До сих пор в статье Гражданского процессуального кодекса говорилось только о сельскохозяйственной живности, которую нельзя отнимать за неплатежи, а именно не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания».

"Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Парламентарии решили дополнить запрет перечнем, который прописан в законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», к ним относятся кошки, собаки и другая живность, которая не используется в предпринимательской деятельности.

Отныне домашние любимцы могут спать спокойно, их не смогут забрать ни за какие суммы долга, пишет ГТРК Самара.