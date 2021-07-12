Я нашел ошибку
Главные новости:
"Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний".
В МГУ готовы принять сдавшую ЕГЭ 8-летнюю девочку
Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
В Самаре заболел 101 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Особый акцент был сделан на выявление водителей в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
Проводится прием заявлений на физико-математическое и химико-биологическое направления.
Стартовала вторая волна приемной кампании в специализированный учебный научный центр «Лобачевский»
Состоялась выездная форсайт-сессия в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».
Жителям Нефтегорского района рассказали о возможностях портала Госуслуги и о защите информации
Корабль Махлаев тонет. Межеедов вынужден бежать
Корабль Махлаев тонет. Межеедов вынужден бежать
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. 
«Самара, я привит!»: С сегодняшнего дня и до 25 июля  среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют ценные призы
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителям Нефтегорского района рассказали о возможностях портала Госуслуги и о защите информации

12 июля 2021 15:09
122
Состоялась выездная форсайт-сессия в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».

В Нефтегорском районе представители регионального департамента информтехнологий и связи провели выездную форсайт-сессию в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».

По традиции встреча с жителями началась с презентационного фильма, посвященного 170-летию Самарской губернии, после чего специалисты департамента рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуги. Жители смогли увидеть, как устроен сервис Госуслуги, личный кабинет пользователя, Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Также была озвучена информация по наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, как для физических, так и для юридических лиц, в том числе о мерах социальной поддержки и услугах, направленных на противодействие COVID-19.

Еще одной важной темой встречи стала информационная безопасность и защита личных данных, хранящихся в интернете или в персональном компьютере граждан. Насколько уязвимы для хакеров гаджеты и как можно обезопасить себя от интернет-мошенников.

 Вопрос получения различных государственных и муниципальных услуг особенно актуален для жителей районов, так как им порой приходится ездить за несколько десятков километров, чтобы подать документы на ту или иную выплату. Для имеющих доступ к порталу Госуслуги такой проблемы уже не существует. Большинство услуг жители даже самого отдаленного населенного пункта могут получить у себя дома в максимально короткие сроки, а межведомственное взаимодействие избавляет от сбора лишних документов и ускоряет процесс получения услуги, – сообщил в своем приветственном слове заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Следующая встреча в рамках «Ресурсной среды для каждого» пройдет в Сергиевском районе 16 июля.

Напомним, жителями Самарской области за первые пять месяцев 2021 года было подано через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) более 12,8 тысяч заявлений. Это на 1000 заявлений больше, чем за такой же период годом ранее.

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Госуслуги Нефтегорский район форсайт-сессия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече с жителями рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг.
23 июня 2021, 18:51
Для жителей Большечерниговского района провели форсайт-сессию «Ресурсная среда для каждого»
На встрече с жителями рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг. Общество
561
Участники форсайт-сессии познакомятся с оборудованием, которое поставляется в центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в мини-технопарки.
17 июня 2021, 16:20
В Красноярском районе пройдет форсайт-сессия «Ресурсная среда для каждого»
Участники форсайт-сессии познакомятся с оборудованием, которое поставляется в центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в... Общество
560
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
16 июня 2021, 12:24
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
Для осуществления пассажирских перевозок речным транспортом необходима лицензия, которую теперь можно оформить в электронном виде на портале Госуслуг. Транспорт
605
В центре внимания
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
216
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
264
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
323
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
770
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
2844
Весь список