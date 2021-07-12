Жителям Нефтегорского района рассказали о возможностях портала Госуслуги и о защите информации

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В Нефтегорском районе представители регионального департамента информтехнологий и связи провели выездную форсайт-сессию в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».

По традиции встреча с жителями началась с презентационного фильма, посвященного 170-летию Самарской губернии, после чего специалисты департамента рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуги. Жители смогли увидеть, как устроен сервис Госуслуги, личный кабинет пользователя, Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Также была озвучена информация по наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, как для физических, так и для юридических лиц, в том числе о мерах социальной поддержки и услугах, направленных на противодействие COVID-19.

Еще одной важной темой встречи стала информационная безопасность и защита личных данных, хранящихся в интернете или в персональном компьютере граждан. Насколько уязвимы для хакеров гаджеты и как можно обезопасить себя от интернет-мошенников.

Вопрос получения различных государственных и муниципальных услуг особенно актуален для жителей районов, так как им порой приходится ездить за несколько десятков километров, чтобы подать документы на ту или иную выплату. Для имеющих доступ к порталу Госуслуги такой проблемы уже не существует. Большинство услуг жители даже самого отдаленного населенного пункта могут получить у себя дома в максимально короткие сроки, а межведомственное взаимодействие избавляет от сбора лишних документов и ускоряет процесс получения услуги, – сообщил в своем приветственном слове заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Следующая встреча в рамках «Ресурсной среды для каждого» пройдет в Сергиевском районе 16 июля.

Напомним, жителями Самарской области за первые пять месяцев 2021 года было подано через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) более 12,8 тысяч заявлений. Это на 1000 заявлений больше, чем за такой же период годом ранее.

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба облправительства