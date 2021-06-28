Жителям Самары на идеальный недельный отпуск нужно 130 тыс. рублей

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На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36000 руб., при этом неделю идеального отдыха оценили в 135000 руб. на человека. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Жителям Самары нужно 130 тыс. рублей на отпуск: это средняя сумма на 1 человека на неделю идеального отпуска. Максимальная же фактическая сумма, которую могут потратить на 1 человека на неделю отпуска в городе составляет 38 тыс. рублей. При этом у 35 % жителей Самары денег на отпуск нет вовсе.

Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150000 руб.), Ростове-на-Дону (148000 руб.) и Красноярске (145000 руб.). Самые скромные же запросы — в Воронеже (110000 руб.).

Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи (47000 руб. на человека), на втором месте сразу три города: Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42000 руб.), на третьем — Самара (38000 руб.). Самый скромный реальный отпускной бюджет — в Волгограде (28000 руб. на человека на неделю отдыха).



Женский отпускной бюджет скромнее мужского: 32000 и 40000 руб. соответственно. Молодежь до 24 лет может позволить себе потратить в среднем 33000 руб., россияне старше 45 лет — 40000 руб. на человека. Чем выше уровень дохода, тем больше отпускной бюджет: 27000 руб. у респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. и 48000 у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц.



Россияне чаще считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, а не в России. На первом месте в списке желанных стран — Турция, Италия, Испания и Таиланд. А вот оценки бюджета на неделю идеального отпуска нередко отстают от ценников турпутевок на доступных сегодня зарубежных направлениях. Среднестатистическому россиянину на неделю идеального отпуска нужно 135000 руб. Причем мужчинам нужно денег больше, чем женщинам (148000 и 125000 руб. соответственно). Старшему поколению — больше, чем молодежи (147000 руб. — россиянам старше 35 лет и 110000 — респондентам до 24 лет). Россиянам с зарплатой до 30000 руб. на неделю идеального отдыха потребуется 110000 руб., россиянам с доходом от 80 тыс. руб. — 163000 руб.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 596

Время проведения: 19 мая — 21 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников