Жителям Самары для счастья нужно 160 тысяч рублей в месяц

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Мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения страны.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80000 руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно.



Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (200 тыс. руб.). На третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.). Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. руб. Немного меньше (160 тыс. руб.) хотят иметь жители Самары. Самые скромные же запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. руб.).



После новогодних каникул счастье подорожало: если в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. руб. в месяц, то сегодня — 166 тыс. руб.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 437

Время проведения: 10—22 января 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: в общем опросе — 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов