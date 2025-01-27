Жителям Самарской области сотрудники полиции рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде

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Полицейские призвали граждан пользоваться порталом Госуслуги.

В Нефтегорском районе сотрудники отделения Госавтоинспекции провели в многофункциональном центре мероприятие, в ходе которого рассказали гражданам о возможностях и преимуществах получения государственных услуг в электронном виде.

Вместе со специалистами МФЦ полицейские призвали граждан пользоваться порталом Госуслуги.

Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» майор полиции Владимир Смоляков отметил безусловное преимущество портала для получения необходимых услуг без потери времени и качества, проинформировав собравшихся о перечне услуг, предоставляемых по линии МВД в электронном виде.

Майор полиции подчеркнул, что основное преимущество обращения через электронный портал - это экономия времени, так как можно выбрать удобную дату и время получения госуслуги.

В завершение беседы сотрудники полиции раздали присутствующим памятки с инструкциями по регистрации и пользованию единым порталом госуслуг.