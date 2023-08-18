Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года.
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жителям Самарской области рекомендуют подписаться на госпаблики региона

18 августа 2023 12:31
78
жителям Самарской области рекомендуют подписаться на госпаблики региона

Связаться с любым органом власти или госучреждением теперь можно через госпаблики – официальные сообщества в соцсетях. В Самарской области создано 2660 госпабликов. В совокупности на них подписано почти 3 млн человек.

Обо всех новостях житель может узнать из первых уст - на официальной странице той или иной организации. Здесь же можно задать любой вопрос чиновникам, руководству школы, детского сада, больницы или любого другого учреждения. Такой подход создает атмосферу открытости и безопасности вокруг пользователей соцсетей. С прошлого года создание официальных сообществ – требование законодательства.

Систему официальных сообществ в социальных сетях разрабатывает Центр управления регионом Самарской области. Самая популярная соцсеть среди россиян – «ВКонтакте». Именно в ней для удобства граждан и разрабатывается экосистема. Специалисты ЦУР также проводят обучение администраторов госпабликов и оценивают качество контента по нескольким критериям: оформление, контентная политика, живой язык, фото и видео, вовлеченность и обратная связь.

По оценке ЦУР Самарской области, в регионе можно выделить ТОП-10 госпабликов-отличников, которые максимально отвечают всем критериям.

Самый популярный и полезный госпаблик среди жителей региона «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast).  Здесь публикуются новости о жизни в регионе, срочные объявления, афиша мероприятий, интересная информация о достопримечательностях и местах, проводятся прямые эфиры по запросу граждан с губернатором, министрами и главами муниципалитетов. Кроме этого, есть возможность обратиться с вопросом в комментариях к постам и получить оперативный ответ. Если пользователь желает всегда быть в курсе событий Самарской области, можно подписаться именно на новости этого сообщества.

Среди отличников и другие страницы органов власти: минспорт Самарской области (https://vk.com/minsport63), минкульт Самарской области  (https://vk.com/mincult.samregion), департамент информтехнологий Самарской области (https://vk.com/ditisso), администрация Сызрани (https://vk.com/szradm).

Интересный и полезный контент публикуют в сообществах стадиона «Солидарность Самара Арена» (https://vk.com/samaraarena.official) , избиркома Самарской области (https://vk.com/izbirkom63 ), Самарского СПИД Центра (https://vk.com/samaraspidcenter), Самарского дворца ветеранов (https://vk.com/dvoretc_veteranov), Самарской областной станции скорой медпомощи (https://vk.com/03sossmp).

Высокие оценки за ведение паблика получили также сообщества самарского зоопарка (https://vk.com/samarazoo), Центра занятости населения г.о. Сызрань (https://vk.com/public206407892), Детского санаторного лагеря «Электроник – Дубрава» (https://vk.com/osp_ed), библиотеки в Октябрьске (https://vk.com/bibldomokt) и муниципальных библиотек Приволжского района (https://vk.com/kniga_na_volge).

Госпаблики можно использовать не только как источник достоверной и точной информации, но и как онлайн-приемную. Эффективнее всего оставлять вопросы и предложения по работе той или иной организации или органа власти именно на официальных страницах ведомств, а не в неофициальных пабликах. Так пользователь может быть уверен – его вопрос точно увидят и возьмут в работу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
22
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
15
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
468
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
773
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
346
Весь список