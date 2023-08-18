жителям Самарской области рекомендуют подписаться на госпаблики региона

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Связаться с любым органом власти или госучреждением теперь можно через госпаблики – официальные сообщества в соцсетях. В Самарской области создано 2660 госпабликов. В совокупности на них подписано почти 3 млн человек.

Обо всех новостях житель может узнать из первых уст - на официальной странице той или иной организации. Здесь же можно задать любой вопрос чиновникам, руководству школы, детского сада, больницы или любого другого учреждения. Такой подход создает атмосферу открытости и безопасности вокруг пользователей соцсетей. С прошлого года создание официальных сообществ – требование законодательства.

Систему официальных сообществ в социальных сетях разрабатывает Центр управления регионом Самарской области. Самая популярная соцсеть среди россиян – «ВКонтакте». Именно в ней для удобства граждан и разрабатывается экосистема. Специалисты ЦУР также проводят обучение администраторов госпабликов и оценивают качество контента по нескольким критериям: оформление, контентная политика, живой язык, фото и видео, вовлеченность и обратная связь.

По оценке ЦУР Самарской области, в регионе можно выделить ТОП-10 госпабликов-отличников, которые максимально отвечают всем критериям.

Самый популярный и полезный госпаблик среди жителей региона «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast). Здесь публикуются новости о жизни в регионе, срочные объявления, афиша мероприятий, интересная информация о достопримечательностях и местах, проводятся прямые эфиры по запросу граждан с губернатором, министрами и главами муниципалитетов. Кроме этого, есть возможность обратиться с вопросом в комментариях к постам и получить оперативный ответ. Если пользователь желает всегда быть в курсе событий Самарской области, можно подписаться именно на новости этого сообщества.

Среди отличников и другие страницы органов власти: минспорт Самарской области (https://vk.com/minsport63), минкульт Самарской области (https://vk.com/mincult.samregion), департамент информтехнологий Самарской области (https://vk.com/ditisso), администрация Сызрани (https://vk.com/szradm).

Интересный и полезный контент публикуют в сообществах стадиона «Солидарность Самара Арена» (https://vk.com/samaraarena.official) , избиркома Самарской области (https://vk.com/izbirkom63 ), Самарского СПИД Центра (https://vk.com/samaraspidcenter), Самарского дворца ветеранов (https://vk.com/dvoretc_veteranov), Самарской областной станции скорой медпомощи (https://vk.com/03sossmp).

Высокие оценки за ведение паблика получили также сообщества самарского зоопарка (https://vk.com/samarazoo), Центра занятости населения г.о. Сызрань (https://vk.com/public206407892), Детского санаторного лагеря «Электроник – Дубрава» (https://vk.com/osp_ed), библиотеки в Октябрьске (https://vk.com/bibldomokt) и муниципальных библиотек Приволжского района (https://vk.com/kniga_na_volge).

Госпаблики можно использовать не только как источник достоверной и точной информации, но и как онлайн-приемную. Эффективнее всего оставлять вопросы и предложения по работе той или иной организации или органа власти именно на официальных страницах ведомств, а не в неофициальных пабликах. Так пользователь может быть уверен – его вопрос точно увидят и возьмут в работу.