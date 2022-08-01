Жителям Самарской области предлагают создать триколор своими руками в рамках Всероссийской акции

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Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цвета российского флага». Акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все жители Самарской области. Для этого необходимо до 10 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

«Предлагаем участникам творчески подойти к условиям акции и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт. Составить красочную композицию можно из элементов одежды, цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, пряжи — простор для фантазии не ограничен», - отмечают в Музее Победы.

22 августа, в День Государственного флага России, многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора на сайте Музея Победы. Самые креативные снимки станут частью виртуальной выставки. Они посоревнуются за «Приз зрительских симпатий» в открытом онлайн-голосовании. Все участники флешмоба получат сертификаты по электронной почте.

Загрузить фотографию российского флага и узнать подробнее о флешмобе можно на сайте музея https://victorymuseum. ru/online-programs/ competition/onlayn-fleshmob- tsveta-rossiyskogo-flaga-2022/ .

Впервые онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» Музей Победы провел в 2020 году. Для цифрового флешмоба интернет-пользователи сделали около 5 тысяч патриотических снимков.