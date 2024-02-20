Жителям Самарской области предлагают разработать новые туристические маршруты:

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Прием заявок на просветительскую программу для профессионалов и любителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов» продлевается до 26 февраля включительно. В ходе реализации проекта участники со всей страны смогут продемонстрировать свои знания и разработать новые авторские туристические маршруты. Организаторами выступают Российское общество «Знание», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа призвана объединить профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество, идею создания которого летом 2023 года одобрил Президент России Владимир Путин. Регистрация для совершеннолетних участников доступна в 6 номинациях: «Промышленная экскурсия», «Культурно-познавательная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия без границ», «Волонтерско-экскурсионная деятельность» и «Цифровая экскурсия». Для конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет разработан трек «Юный экскурсовод», партнером которого выступает Движение Первых.

На сегодняшний день в Самарской области подано 48 заявок.

Для участия необходимо до 26 февраля заполнить анкету на официальном сайте проекта: https://ekskursovody.rsv.ru/, затем пройти профильное тестирование. В качестве бонуса для улучшения своих проектов конкурсанты смогут пройти онлайн-обучение на базе Знание.Академия по стандарту полезных поездок по стране программы «Больше, чем путешествие» и всероссийского проекта «Мастера гостеприимства».

С учетом продления приема заявок обновлены и основные даты этапов проведения программы. После завершения сбора заявок комиссии в каждом субъекте отберут участников, которые выйдут в региональный этап. В нем конкурсантам с 1 марта по 24 апреля предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт оценивающим профессионалам индустрии. 25 апреля будут объявлены финалисты, которые с 16 по 19 мая отправятся на Международную выставку-форум “Россия” в Москву. Там для них пройдут просветительские лекции от специалистов отрасли и состоится кейс-марафон, после чего будут подведены итоги программы в каждой номинации и озвучены имена победителей.

Все финалисты войдут в сообщество Знание.Лектор флагманского проекта Российского общества «Знание», в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», включат свои предложения для реализации в рамках программы «Больше, чем путешествие», получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации.

Проведение программы-конкурса поддерживают «Слетать.ру», «Кавказ.РФ», «Оргэнергострой», «Союзмультфильм», Национальный центр «Абилимпикс» и Сбер.

Идея запуска проекта «Лига экскурсоводов» зародилась на Первом туристическом слёте «Маёвка. Больше, чем путешествие», организатором которого в Пятигорске выступила программа «Больше, чем путешествие», а участниками стали в том числе победители и финалисты конкурса Знание.Лектор Российского общества «Знание» и проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей».

19 июля 2023 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» инициативу по реализации программы-конкурса для экскурсоводов Президенту России Владимиру Путину озвучил победитель проекта «Мастера гостеприимства», методист Центра внешкольной работы Сысертского городского округа Александр Савичев. Он рассказал о новых образовательных программах и конкурсах, которые объединяют гидов и экскурсоводов страны, выразил признательность Президенту России за поддержку этих проектов, а также подчеркнул важность профессионального развития молодых и опытных экскурсоводов. Глава государства ответно поблагодарил Александра Савичева за идею и отметил важность работы экскурсоводов, потому что труд этих людей значим и содержателен с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине.