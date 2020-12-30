Жителям Самарской области оформить социальные услуги на портале многофункционального центра стало проще

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В 2020 году в многофункциональные центры Самарской области обратилось более 2,7 млн. заявителей. Специалисты центров оказали более 4 млн. услуг, включая консультации и выдачу готовых документов. В том числе жители региона через МФЦ оформили более 86 тыс. социальных услуг.

Теперь подать документы на выплаты и получить другие меры соцподдержки стало проще. На портале «МФЦ» Самарской области в разделе «Услуги» появилась новая вкладка «Меры соц. поддержки», где собраны наиболее востребованные среди граждан услуги социального блока. Каждая услуга размещена на активной ссылке, которая позволяет сразу переходить к общей информации по услуге: краткому описанию, необходимым документам, бланку заявления, кругу получателей и срокам оказания услуги. Среди мер социальной поддержки, которые можно оформить через МФЦ, - в том числе единовременные и ежемесячные выплаты в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В центрах «Мои документы» регулярно внедряются новые формы взаимодействия с ведомствами, оказывающими госуслуги, разрабатываются более технологичные форматы предоставления услуг в МФЦ, запускаются новые алгоритмы информирования. Жители региона все чаще для оформления тех или иных услуг обращаются именно в многофукциональные центры. Так, в этом году количество услуг на 1 окно составило более 4 тыс. При этом, отмечают в МФЦ, среднее время ожидания сократилось и сегодня в среднем не превышает 9 минут, а уровень удовлетворенности качеством услуг составил более 98%.

2020 год для МФЦ Самарской области стал инновационным по многим направлениям. Открыты новые офисы МФЦ в Самаре, Тольятти, Волжском и Кинельском районах, запущен ряд новых услуг, среди которых, например, «Внесудебное банкротство физических лиц через МФЦ», «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» и другие.

В 2020 году в региональном конкурсе «Лучший МФЦ Самарской области» появилась новая номинация - «Лучший наставник МФЦ», в которой приняли участие самые опытные и успешные сотрудники, которые курируют работу новых специалистов. В соответствии с решением Губернатора Самарской области специалисты и наставники, занявшие I, II, III места, поощряются денежным вознаграждением в размере 150 тыс. руб., 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. соответственно.

В 2020 году внедрено мобильное приложение «МФЦ Самарской области». Буквально в пару кликов пользователю становится доступен широкий функционал:

- удобный поиск через главное меню по видам услуг и офисам МФЦ;

- запись на прием в МФЦ СО через авторизацию, с помощью учетной записи портала госуслуг;

- онлайн оплата государственной пошлины;

- проверка готовности результата услуги;

- оценка качества предоставления услуг.

О предоставляемых услугах, мерах государственной поддержки, новостях из мира госуслуг и полезных сервисах можно узнать в социальных сетях Уполномоченного МФЦ Самарской области. Число подписчиков в 2020 году приблизилось к 5 тыс., количество оказанных онлайн-консультаций составило более 500.