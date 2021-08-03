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Жителям Самарской области обещают град и шквал

3 августа 2021 16:04
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Жителям Самарской области обещают град и шквал

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра 17-22 м/с, возможен град.».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Теги: гроза желтый уровень опасности погодные аномалии прогноз погоды

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