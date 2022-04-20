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Жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года

20 апреля 2022 14:19
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Завершается Декларационная кампания 2022 года

До окончания Декларационной кампании 2022 года остается две недели. Напоминаем жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая 2022 года заявить доходы, полученные в течение 2021 года.

Кто должен отчитаться о доходах?

Налогоплательщики, которые в 2021 году:

- получили доходы от продажи автомобиля, объектов недвижимости, находившихся в собственности меньше минимального срока владения;

- сдавали в аренду квартиру, комнату, иное имущество;

- выиграли небольшую сумму в лотерею;

- получили в дар недвижимое имущество, транспортные средства и т.д. не от близких родственников;

- получили доход за выполненные работы по договорам гражданско – правового характера;

- получили доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;

- иные доходы, налог с которых не был удержан.

Также представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Как представить декларацию по форме 3-НДФЛ?

Направить декларацию формы 3-НДФЛ можно:

- в электронном виде через интернет-сервис “Личный кабинет налогоплательщика” на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;

- через приложение "Налоги ФЛ";

- на бумажном носителе – обратившись лично в налоговый орган по месту постановки на учет (по месту жительства, прописки);

- на бумажном носителе по почте с описью вложения.

Для упрощения процедуры подачи декларации лучше воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он поможет заполнить и направить налоговую декларацию в интерактивном режиме. Подключиться к Личному кабинету можно в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Декларацию также можно заполнить онлайн через программу «Декларация» на сайте ФНС России.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года. При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Получить стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты можно в течение календарного года.

 

Фото из открытых источников

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