Житель поселка Красный Яр занимается работой с деревом

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Не перевелись еще умельцы на земле русской!



Так можно сказать про жителя поселка Красный Яр Шенталинского района Евгения Михайловича Никитина. Народный умелец занимается одним из древнейших ремесел, освоенных человечеством, - работой с деревом. А всё началось еще в юности. Тогда Евгений мастерил шкатулки и фоторамки. Его первые творения нам показала Лариса Валерьяновна - супруга Евгения Михайловича. Но обо всем по порядку.



Работы талантливого земляка мы приметили еще во время весенней сельскохозяйственной ярмарки. Евгений Михайлович представлял чаши и вазы, выполненные по особой технологии из разных пород деревьев.



- В работе я использую древесину ели, сосны, дуба, ольхи и других пород. Вначале необходимо заготовить материл. Из досок я выпиливаю рейки. Далее из этих реек делаю заготовки в форме колец разного диаметра, - рассказывает Евгений Михайлович. - Сутки они должны сохнуть. В это время из древесины мастерю дно будущей вазы. После этого соединяю дно и все заготовки между собой, от меньшего диаметра к большему, и помещаю под пресс еще на сутки. А теперь самое сложное. В течение полутора часов я стачиваю всё лишение, шлифую будущую работу. Но на этом процесс изготовления не завершен. Вазу надо пропитать облепиховым маслом и смазать воском. И только после этого неказистая заготовка превращается в творение народного искусства. Всего на создание одного подобного изделия у меня уходит от 2-х до 3-х дней.



Также мастер создаёт из дерева и другие предметы кухонной утвари: салфетницы, разделочные доски, фужеры.