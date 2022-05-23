Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок

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В Управление Росгвардии по Самарской области пришло обращение от местной жительницы, в котором выражается искренняя благодарность за мужественные действия одного из офицеров тероргана.



«В вечернее время в одном из дворов областного центра ко мне пристали трое молодых людей. Угрожая ножом, они хотели отобрать мою сумку. Увидев это, в ситуацию вмешался проходивший мимо мужчина, который, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь. Рискуя жизнью, он справился со злоумышленниками, а затем принялся меня успокаивать. В ходе схватки он выронил пакет, из которого выпала форма со знаками различия Росгвардии. Из чего я сделала вывод, что он является сотрудником данного силового ведомства. Если это действительно так, то я выражаю искреннюю благодарность за высочайший уровень подготовки, а также моральные качества ваших сотрудников», - говорится в обращении.



Девушка сообщила, что ее спасителя зовут Константин. Больше она ничего о нем не знает. К своему письму она приложила фото, благодаря которому удалось идентифицировать героя. Им действительно оказался один из сотрудников территориального управления Росгвардии.



«Я не считаю, что совершил что-то героическое. На моем месте так действовал бы любой мужчина», - отметил он.



Решается вопрос о поощрении росгвардейца.