Жительница Самарской области поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие к проблемам ее семьи

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Благодаря планомерной работе и поддержке полицейских , многодетный отец изменил свое отношение к жизни и принял твердое решение стать опорой семьи.

Со словами благодарности в адрес старшего инспектора по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по Большеглушицкому району майора полиции Оксаны Кижаевой обратилась жительница Самарской области. Многодетная мать рассказала, что полицейский всячески поддерживала ее, систематически проводила профилактическую работу с мужем, злоупотребляющим алкоголем, с неподдельным интересом следила за успехами детей. Все это дало свои результаты, и отец семейства встал на путь исправления, прошел лечение, устроился на работу.

Когда семья, воспитывающая 9-х детей столкнулась с новой трудной жизненной ситуацией, они не раздумывая обратились к майору полиции Оксане Кижаевой и получили всестороннюю помощь.

По словам автора письма, все эти годы семья ощущает поддержку, как словом, так и делом. Сотрудники полиции никогда не оставались в стороне от проблем, возникающих у них, давали важные советы и помогали наладить отношения.

«В нашей семье царит мир и покой: дети ходят в школу, я занимаюсь домом, муж нашел высокооплачиваемою работу. Благодарим Оксану Александровну за ее отзывчивость, внимание, способность найти те слова, после которых на свою жизнь смотришь совсем другими глазами. Век ее заботу и доброту не забудем», - отметила в письме на имя начальника Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова сельская жительница.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.