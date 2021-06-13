Жители Самары назвали желаемую сумму базового безусловного дохода

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Депутаты Госдумы вновь вернулись к идее базового безусловного дохода для граждан России, называется сумма в 10 тысяч рублей в месяц. Каждый второй россиянин поддерживает инициативу законотворцев, однако ежемесячная желаемая выплата составляет в среднем 30 тысяч рублей на человека, в Самаре – 30400.

Введение в России базового безусловного дохода поддерживает 51% жителей Самары. Противников — 8%, их доводы: «Нужна достойная оплата труда для людей, а не подачки от государства, которые будут плодить иждивенцев»; «Определенный класс людей вообще перестанет работать»; «Рекурсия налогов в карман и обратно»; «Деньги большинством будут растрачены бесцельно». Затруднились с оценкой инициативы 41% респондентов.

Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35600 рублей на человека в месяц) и Москве (35000 рублей), в Самаре они составляют 30400 рублей в месяц. Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (26500 рублей) и Казани (26600 рублей).

Данная тема ранее уже поднималась в российском обществе: так, идею базового безусловного дохода в июне 2020 года и идею минимального гарантированного дохода в сентябре 2020 года поддерживали 2 из 3 россиян. Сейчас количество сторонников ежемесячных выплат со стороны государства минимально (50%). Впрочем, желаемые суммы стабильно растут: 25000 рублей в июне и 28500 рублей в сентябре прошлого года, а сегодня — уже 30100 рублей.



Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше все сторонников введения базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%). Меньше всего поддержки инициатива встретила в Перми (40%) и Казани (41%).

Мужчины поддерживают идею введения базового безусловного дохода активнее женщин (52 и 47% соответственно). Число сторонников инициативы растет с увеличением возраста опрошенных: 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 409

Время проведения: 25 мая — 1 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов