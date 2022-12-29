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Жители Самарской области выразили признательность участковому уполномоченному полиции

29 декабря 2022 10:53
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Жители Самарской области выразили признательность участковому уполномоченному полиции

Капитан полиции Пыресев за несколько месяцев завоевал авторитет и доверие жителей Кошкинского района.

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо от жителей села Березки Самарской области, которые  выразили признательность участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Кошкинскому району капитану полиции Евгению Пыресеву за оказанное содействие в разрешении спорных вопросов, а также проведение профилактической работы с жителями села, нарушающими общественный порядок.

       «Для небольших сел Березки, Красновка, Орловка участковый является фактически единственным сотрудником, который следит за правопорядком, и таким человеком здесь, с апреля текущего года, является Евгений Александрович, - отмечено в письме. – Спасибо ему большое за отзывчивость, оперативность и профессионализм при исполнении обязанностей!»

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел, выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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