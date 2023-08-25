Жители Самарской области увеличили траты на ювелирные украшения на 6%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.
В Самарской области 968 МКД перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления
По традиции, старт и финиш Самарского марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.
В день проведения Самарского Международного легкоатлетического марафона в городе ограничат движение транспорта
Всем пациентам назначено необходимое лечение.
Диспансеризация помогла выявить болезни органов пищеварения у более 4500 жителей Самарской области
Строительство моста через Волгу идет по графику.
Виктор Кудряшов провел совещание по строительству Обхода города Тольятти с мостом через Волгу
Это не первый успех молодого борца. В июне 2023 года он стал бронзовым призером первенства России среди юниоров до 24 лет.
Студент Самарского политеха стал чемпионом по греко-римской борьбе
По итогам шести соревновательных дней в копилке 63 региона золотая медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Студенты Самарской области принимают участие в Международном фестивале университетского спорта
Для оформления билетов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус.
Школьники и студенты на Куйбышевской магистрали смогут воспользоваться льготами на проезд в пригородных поездах
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.4
-0.04
EUR 102.47
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области увеличили траты на ювелирные украшения на 6%

25 августа 2023 13:07
130
Жители Самарской области увеличили траты на ювелирные украшения на 6%

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

По итогам первого полугодия 2023 года средний чек на ювелирные украшения в Самарской области увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Суммарно жители края потратили на украшения 4,67 млрд. рублей (4 место в ПФО). 

В лидерах по объему продаж в ПФО Республика Татарстан, где траты на ювелирные украшения составили 6,16 млрд. рублей. В ТОП-3 также вошли Республика Башкортостан (5,42 млрд. рублей) и Нижегородская область (5,41 млрд. рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в ПФО оказалась у Республике Мордовия — 737,46 млн. рублей. 

В среднем по России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей. По стране он варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей. На первом месте по среднему чеку в ПФО оказалась Ульяновская область (7 209 рублей), на втором месте стоит Самарская область (7 001 руб.), а на третьем — Нижегородская область (6 885 рублей). Меньше всего в ПФО тратят на ювелирные украшения жители Кировской области  — 4 759 рублей.  

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре каждая одиннадцатая компания меняла график работы офисных сотрудников этим летом
25 августа 2023, 11:49
В Самаре каждая одиннадцатая компания меняла график работы офисных сотрудников этим летом
Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек. Общество
152
3 из 10 самарцев ненавидели 1 сентября
24 августа 2023, 13:19
3 из 10 самарцев ненавидели 1 сентября
Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин. Общество
302
75% детей откладывают деньги
24 августа 2023, 12:28
75% детей откладывают деньги
63% родителей уже начали посвящать подрастающее поколение в тонкости ведения личного бюджета Общество
322
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
129
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
132
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
174
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
550
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
594
Весь список