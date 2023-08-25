Жители Самарской области увеличили траты на ювелирные украшения на 6%

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Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года и выяснил, где тратят на украшения больше всего.

По итогам первого полугодия 2023 года средний чек на ювелирные украшения в Самарской области увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Суммарно жители края потратили на украшения 4,67 млрд. рублей (4 место в ПФО).

В лидерах по объему продаж в ПФО Республика Татарстан, где траты на ювелирные украшения составили 6,16 млрд. рублей. В ТОП-3 также вошли Республика Башкортостан (5,42 млрд. рублей) и Нижегородская область (5,41 млрд. рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в ПФО оказалась у Республике Мордовия — 737,46 млн. рублей.

В среднем по России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей. По стране он варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей. На первом месте по среднему чеку в ПФО оказалась Ульяновская область (7 209 рублей), на втором месте стоит Самарская область (7 001 руб.), а на третьем — Нижегородская область (6 885 рублей). Меньше всего в ПФО тратят на ювелирные украшения жители Кировской области — 4 759 рублей.