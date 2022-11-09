Жители Самарской области - среди первых участников конкурса новогодних открыток

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Жители Самарской области вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков к Новому году. Это творческое состязание проводит Музей Победы совместно с Фондом Оксаны Фёдоровой, Российским движением школьников, «ЮНАРМИЕЙ», издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра».

Всего на конкурс поступило уже свыше 1,5 тысяч открыток. Среди работ, например, открытки 6-летних Алексея Аншакова и Евангелины Рожковой, 9-летних Полины Дмитриевой и Ивана Трошина из Самарской области.

Участники присылают на конкурс рисунки, как в годы Великой Отечественной войны встречали Новый год, как украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. Среди авторов — и профессиональные художники, и только начинающие свой творческий путь. До 30 ноября прислать свои работы могут все желающие (старше 6 лет).



Лучшие работы в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые), которые выберет жюри, будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток. Имена победителей Музей Победы объявит 16 декабря.

Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря (включительно), а также отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Авторов лучших работ по мнению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/narisuy-yelku-pobedy-2022/

Рисунок - Трошин Илья