Жители Самарской области реже остальных россиян прогуливают работу

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Каждый шестой житель Приволжского федерального округа обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Среди самых популярных отговорок: болезнь (68%) и семейные обстоятельства (58%). Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и латформа по поиску сотрудников и работы hh.ru выяснили, почему жители Самарской области прогуливают работу и что об этом думают работодатели.

Больше половины опрошенных самарцев (61%) пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. 27% отметили личные причины — семейные проблемы или приход мастера. По 20% могут взять отгул для похода к врачу или из-за форс-мажорных обстоятельств. Вообще не прогуливают работу жители региона из-за учебы и по субъективным причинам — таких ответов не было. Ответы самарцев отличаются от ответов жителей регионов России в целом.

Среди субъективных причин пропуска работы респонденты отметили отсутствие настроения работать (59%), нехватку мотивации (44%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (36%) и нежелание браться за определенные задачи (25%).

По данным опроса, работодатели в Самарской области довольно негативно относятся к отгулам и разрешают их брать только в крайнем случае, об этом заявили 24% респондентов (21% по России в целом). Ответов о нейтральном отношении оказалось меньше, чем в среднем по России: 44% против 49%. В ряде случаев работодатели региона относятся к пропускам работы положительно и иногда сами предлагают отгул, об этом заявили 7% респондентов.

Чаще всего опрошенные россияне, пропуская работу, ощущают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Но есть те, кто испытывает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%). Больший негатив наблюдает женская половина респондентов: тревогу и страх — 50% женщин против 29% мужчин, стыд — 44% против 27% соответственно. При этом радость испытывают 24% мужчин против 9% женщин.

Вне официального больничного 12% жителей региона пропускают работу 1 раз в год или реже, 20% — раз в полгода, 15% – раз в 3-5 месяцев. О том, что он берет отгулы раз в месяц или чаще, не сообщил в опросе ни один респондент из Самарской области.

Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) – сотрудники отпрашиваются с работы 1 раз в месяц или даже чаще.

Нередко (1 раз в 1-3 месяца) работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%) никогда не прогуливают работу.