Жители Самарской области рассказали о неприятных собеседованиях при трудоустройстве

104

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что большинство жителей Самарской области сталкивались со сложными собеседованиями будучи соискателями.

Опрос проводился с 1 по 7 февраля среди 1740 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и из Самарской области. Более 89% респондентов оказались недовольны качеством организуемых работодателями интервью.

Факторы, которые раздражают соискателей:

вопрос: « Кем вы видите себя через 5 лет?» — 20%

Кем вы видите себя через 5 лет?» — 20% отсутствие обратной связи — 18%

высокомерие представителей компании — 15%

многоэтапные собеседования — 14%

бестактные вопросы личного характера — 11%

задачки и загадки на проверку логики — 3%

Опрошенные также отметили, что им не нравятся оговорки со стороны работодателей о «черной зарплате», откровенное недовольство HR-специалистов возрастом кандидатов.

Участники опроса подчеркнули, что после стресс-интервью на собеседовании далеко не всегда готовы принять предложение работодателя — 40% от всех респондентов. Часть соискателей всё же готова принять предложение, но это будет зависеть от зарплаты — 27% опрошенных. Точно отказываются устраиваться в компанию, где перенервничали на этапе собеседования — 19%. Только 14% участников исследования не боятся стать частью команды с жёстким отбором кандидатов.

По мнению респондентов, сложнее всего собеседования с следующих сферах:

финансы и банки — 19%

информационные технологии и телеком — 14%

продажи — 12%

медицина и фармация — 10%

Около 25% респондентов из всех, кто принял приглашение работодателя после тяжелого собеседования, остались довольны полученной работой. Уволились через некоторое время, так как не смогли справиться с постоянным напряжением — 20%. Ещё 19% прошедших стресс-интервью при трудоустройстве россиян выяснили, что будущие руководители просто запугивали их, на деле всё оказалось гораздо лучше. Убедились, что сложное интервью работодателю было необходимо, чтобы глубже разобраться в опыте и личностных качествах соискателей, 13% участников опроса.