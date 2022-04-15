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Жители Самарской области примут участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

15 апреля 2022 15:09
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Рассказать о своей идее может каждый желающий житель региона в возрасте от 16 лет.

Рассказать о своей идее может каждый желающий житель региона в возрасте от 16 лет. Представить свои проекты, которые позволят улучшить жизнь страны, можно до 22 апреля 2022 года, отправив идею на крауд-платформе Агентства стратегических инициатив (ideas.roscongress.org)

Предложения принимаются по семи тематическим направлениям:

«Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

Задача форума «Сильные идеи для нового времени» — создать постоянно действующую платформу, с помощью которой любой житель России может предложить свои идеи по развитию страны и реализовать их через партнерскую сеть АСИ.

Поручение о необходимости принять участие в организации и проведении форума главам регионов дал Президент России Владимир Путин.

«Самарская область включилась в работу с момента объявления о проведении форума. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров вошёл в организационный комитет. В регионе создан штаб по организации участия в проведении форума, – рассказал руководитель управления стратегии развития министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Евгений Пономарёв. - К размещению идей на крауд-платформе присоединились все муниципальные образования Самарской области, а также органы исполнительной власти, общественные, образовательные организации, граждане. Принципиально важным для нас является организация взаимодействия между авторами перспективных идей, поданных на форум и органами власти, а также общественными организациями, экспертами, бизнес-сообществом, которые могут оказать содействие в реализации идей. С этой целю в Самарской области будут проведены региональная и  ряд муниципальных сессий форума».

На сегодняшний день заявки на участие в форуме подали более 18 тысяч человек из 78 регионов страны. Предложено порядка 5600 идей.

Наибольшую активность проявляют жители Самарской, Московской, Нижегородской областей. От нашего региона поступило уже более  1000 предложений. Кроме того, сейчас каждый желающий может присоединиться к обсуждению, комментированию, доработке идей, размещенных на крауд-платформе.

Первый форум АСИ и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч поступивших идей было отобрано 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

       «Международная молодёжная патриотическая акция «Полк@Победы» вошла в ТОП-100 лучших идей форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». И в 2021 году акция прошла под патронажем АСИ, что позволило расширить географию Акции, привлечь новых соорганизаторов и участников, – говорит директор ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» Наталья Макарова. - В 2021 году к Акции присоединились 37 муниципальных образований Самарской области, 19 субъектов Российской Федерации и 3 страны Ближнего Зарубежья. Форум – это один из эффективных инструментов развития страны. Участие в форуме дало нам возможность получить профессиональную оценку своей инициативы на самом высоком уровне, поддержку в ее реализации и масштабировании, а также патронаж проекта от АСИ и регионарной власти».

В 2020 году Самарская область стала второй в стране и абсолютным лидером в ПФО по количеству направленных на форум идей.

     «Наш проект «Промышленный туризм в РФ» вошёл в ТОП-100 лучших идей. За прошлый год мы сформировали в 30 регионах запрос на акселерационную программу, провели акселератор с региональными командам,. – рассказал разработчик методологии развития промышленного туризма в регионах РФ Сергей Рыжов. - Разработали 30 региональных стратегий в области промышленного туризма и использовании этого инструмента для решения различных социально-экономических задач, таких как продвижение локальных брендов, профориентация и удержание населения, развитие новых туристических продуктов, развитие инвестиционного потенциала и т.д. Участие в форуме – это возможность заявить о себе, это возможность получения экспертной, качественной оценки, это шанс быть увиденным и получить поддержку своего проекта в масштабах страны».

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, а также найти сторонников и единомышленников и сформировать команду проекта.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов.

Позже, в рамках пленарного заседания, руководству страны представят 10 лучших идей.

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