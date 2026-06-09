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жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
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Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»

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жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»

До 15 июня 2026 года продолжается приём заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Жители Самарской области подали уже более 500 инициатив - это шестое место среди всех регионов Российской Федерации. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован с целью отобрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития.

Участником может стать любой зарегистрированный пользователь крауд-платформы идея.росконгресс.рф. Заявки принимаются по пяти направлениям:

 

Национальная социальная инициатива;

Национальная предпринимательская инициатива;

Национальная кадровая инициатива;

Национальная экологическая и климатическая инициатива;

Национальная технологическая инициатива.

Форум помогает доработать идею или проект с экспертами, собрать команду для реализации, получить поддержку от АСИ и партнёров (медиа, помощь в выходе на рынки и другое), а также представить проект руководству страны.

Ежегодно форум проходит при поддержке Президента России Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что участников форума всегда объединяет талант, энтузиазм, подвижничество и созидательный вклад в развитие страны.

Первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин высоко оценил вовлечённость регионов: «Такой уровень включённости показывает, что форум стал для регионов рабочим инструментом развития и возможностью находить сильные решения вместе с жителями».

От инициаторов из Самарской области больше всего предложений поступило на трек «Национальная социальная инициатива» - почти 300 идей. Далее следует направление «Национальная предпринимательская инициатива» - более 100 идей, а также другие треки.

Среди проектов из Самарской области - проект «Связь, которую мы бережём», который помогает пожилым людям, проживающим в Самарском областном геронтологическом центре, не терять контакт с родными и близкими. Основная цель -   улучшение качества жизни, поддержание положительного психологического настроя и укрепление семейных связей. Проект предусматривает как личные посещения, так и регулярное онлайн-общение. «Этот проект особенно важен для тех семей, у которых нет возможности лично посещать родственника в учреждении. Мы бережём связь, которую нельзя терять», — говорят специалисты центра.

«Выбирай» - проект помогает подросткам из замещающих семей осознанно подойти к выбору будущей профессии. Специалисты КСЦОН города Тольятти совместно с детской библиотекой № 11 регулярно организуют для ребят встречи с представителями разных специальностей, учебных заведений. На таких мероприятиях подростки и их родители узнают о востребованных направлениях подготовки в учреждениях города, а также могут напрямую задать вопросы профессионалам. Проект уже доказал свою эффективность.

«Братство Ветеранов» - проект, где ветераны СВО помогают друг другу адаптироваться к мирной жизни. Ключевые направления работы включают центры в малых городах, программу наставничества, ремесленные и производственные кооперативы (мебель, металлообработка, сельхозпродукция, пошив формы), а также школу социального предпринимательства для ветеранов и их семей. Отдельное внимание уделяется семейным программам, вовлечению жён и детей, а также проекту «Ветеран-Наставник» в школах и колледжах. Цель проекта - не просто помощь, а формирование новой идентичности: ветеран СВО - уважаемый и востребованный человек в обществе.

За прошедшие годы форум «Сильные идеи для нового времени» значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций и общественных организаций. Он помог многим талантливым людям и целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы. Интерес к форуму растёт с каждым годом.

Фото – организаторы форума.

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