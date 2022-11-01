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Жители Самарской области помогут новым регионам России вернуться к нормальной жизни

1 ноября 2022 15:17
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В состав страны вошли четыре новых региона.

В этом году произошло важное для России событие. В состав страны вошли четыре новых региона. Среди них Донецкая и Луганская Народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Сегодня, как никогда, им требуется поддержка. И оказать ее готовы, в том числе жители Самарской области - участники конкурса «Лидеры возрождения». Применив свой управленческий опыт, знания и навыки на новых территориях, они смогут помочь с поиском, развитием и поддержкой перспективных руководителей.

Более 20-ти лет жительница Самары Ольга Погодина работает в сфере юриспруденции и является учредителем и директором юридической компании. Кроме того, у нее есть и опыт работы в сфере Жилищно-коммунального хозяйства.

«Я патриот России, ценю и уважаю наши традиции и историю, - говорит участник конкурса «Лидеры возрождения» Ольга Погодина. - С огромной радостью и гордостью приняла новость о возвращении в состав Российской Федерации исконно русских земель. В новых, вошедших в состав РФ регионах, я вижу актуальные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо приводить в порядок жилой фонд, восстанавливать или оформлять документацию, вести работу и в правовом поле, и в ремонтно-восстановительном, а для этого нужны специалисты. Я планирую развиваться в этой сфере. Мне бы хотелось весь свой опыт в юриспруденции и ЖКХ применить в наших новых регионах».

Зарегистрироваться в качестве участника любого из четырех конкурсов можно на сайте лидерывозрождения.рф. Для этого необходимо создать личный кабинет, подтвердить участие в конкурсе, заполнить анкету и написать эссе. Принять участие в конкурсах могут граждане старше 20 лет, имеющие управленческий опыт не менее 1 года.

Регистрация на конкурсы продлится до 3 ноября в ДНР, до 7 ноября в ЛНР, до 14 ноября в Запорожской и до 21 ноября в Херсонской областях.

Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации, а также персональные рекомендации от лучших HR-специалистов России, поддержку экспертов и наставников.

Также из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Мастерской управления «Сенеж» или Всероссийского образовательного центра «Машук».

Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв новых регионов.

 

 

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