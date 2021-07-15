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Жители Самарской области подали более 18 тыс. заявлений через региональный портал госуслуг за 6 месяцев

15 июля 2021 13:18
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Жители Самарской области подали более 18 тыс. заявлений через региональный портал госуслуг за 6 месяцев

Жителями Самарской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) за первую половину 2021 года было подано более 18 тысяч заявлений, что на 8% больше, чем за этот же период 2020 года.

Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Самыми популярными услугами на региональном портале госуслуг (РПГУ) стали «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», оказываемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, – доля заявлений по этим услугам составила более 60%, а также «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области», оказываемая Управлением государственной архивной службы Самарской области.

Без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое.

- «От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую – жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс, от заявки до результата», - считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) являются «Запись на прием к врачу», «Запись на вакцинацию от COVID-19» и «Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов».

С июня 2021 гражданам стала доступна новая услуга в электронном виде – сведения из архивного отдела администрации г.о. Самара. Посредством портала gosuslugi.samregion.ru теперь можно получить справки: о стаже работы, о заработной плате, об отпуске по уходу за ребенком, о награждении, а также копию архивного документа и другие сведения. Услуга бесплатная, необходимо лишь подать заявление и выбрать способ получения: лично в администрации, на Почте России, либо в электронной форме.

- «По итогам прошлого года Самарская область заняла 14 место в рейтинге среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, формируемом Минэкономразвития РФ (в 2018 году регион был на 41 месте). Анализ использования единого портала госуслуг жителями Самарской области показывает устойчивый рост. По посещаемости и числу пользователей портала Самарская область находится на 6 месте в России и на 2 месте в Приволжском федеральном округе», - рассказал вице-губернатор - руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Теги: Госуслуги заявления

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