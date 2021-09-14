Жители Самарской области оформили почти 3 000 заявок на выпуск карты жителя региона.

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Жители Самарской области оформили в ВТБ почти 3 000 заявок на выпуск карты жителя региона. Основной объем обращений самарцев – более 1 000 – банк получил за первые две недели сентября, когда начала действовать скидка при оплате проезда в городском общественном транспорте.

«Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие», – сказал глава региона.

Карта жителя Самарской области разработана на базе Мультикарты ВТБ «Мир». Она функционирует как банковская карта с транспортным приложением и дает возможность получать скидки и бонусы в магазинах-партнерах, а также оформлять на нее все выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы.

С 1 сентября по 31 декабря в городском общественном транспорте Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани при оплате картой жителя Самарской области пользователь получает скидку на каждую поездку в размере 8 рублей.

«Первые обладатели Карты жителя Самарской области уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта. Любой житель нашего региона может получить карту, которая станет единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Сегодня в проекте участвуют уже около 20 партнеров, предоставляющие скидки, бонусы и кэшбеки», - отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«ВТБ совместно со всеми участниками проекта стремится активно развивать этот продукт, дополняя его важными для пользователей функциями и бонусами. С момента старта акции на транспорте мы еженедельно оформляем более 500 заявок на выпуск карты жителя, и эта цифра продолжает расти. Нам также важно, чтобы картой можно было выгодно расплачиваться не только за поездки, но и в продуктовых магазинах, на которые приходится основная часть повседневных трат. И уже в скором времени с одним их крупных федеральных ритейлеров мы запустим акцию с повышенным кешбэком за покупки», – рассказал Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.

Для получения карты необходимо обратиться в любой региональный офис ВТБ, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и использование бесплатно для жителей региона, при этом держателю доступны все преимущества Мультикарты ВТБ – опции лояльности, программа «Мультибонус» и другие.

Дополнительную информацию можно получить на Интернет-портале card.samregion.ru, также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion

По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии ВТБ 8-800-100-24-24.