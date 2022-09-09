жители Самарской области назвали самые любимые и самые скучные виды отдыха

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Жители Самарской области больше всего любят лежать на пляже, но в то же время считают такой вид отдыха и самым скучным, выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» по итогам опроса*. Две трети респондентов предпочитают самостоятельно организовывать поездки и ценят высокий уровень комфорта — отсутствие хорошего отеля, ресторана или такси может заставить их отказаться от путешествия.

Отвечая на вопрос о самом любимом виде отдыха, четверть опрошенных сообщили, что предпочитают пляжный туризм — лежать целыми днями у моря и жить в отеле «ол инклюзив». В основном так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37% от числа всех участников этой возрастной категории). Практически каждому четвертому жителю Самарской области (23%) нравится посещать новые города и местные достопримечательности. Каждый шестой (18%) предпочитает пляжам и музеям походы: преодолевать многокилометровые маршруты, петь песни у костра, спать в палатке. Каждый седьмой (15%) назвал любимым видом отдыха курортный отдых с возможностью заниматься экстремальными видами спорта — горными лыжами, серфингом и т.д. Каждый десятый (11%) больше всего любит отдыхать дома — смотреть кино, читать и т.д.

«Даже самые «ленивые» виды отдыха, такие как пляжный, не гарантируют отсутствия рисков для здоровья, не говоря уже о поездках на горнолыжные курорты или о походах в лес или горы. Программы страхования жизни и здоровья покрывают связанные с этим финансовые риски, позволяя получить необходимую денежную компенсацию и своевременную качественную медицинскую помощь, а также избежать непредусмотренные траты, которые могут отразиться на бюджете или из-за которых придется отказаться от важных покупок», — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, какой отдых они считают самым скучным. Пляжный туризм и здесь занял первое место — его упомянули четверть жителей области. Неинтересно лежать у моря преимущественно респондентам старшего возраста — 54-65 лет (35% от числа опрошенных этой возрастной категории) и старше 65 лет (33%), а также тем, кто предпочитает ездить по городам и ходить в походы.

Каждому пятому больше всего не нравится отдыхать дома (20%). 13% не горят желанием ехать на горнолыжные курорты и прочие места с занятиями экстремальными видами спорта. Каждому десятому (10%) не нравится дачный отдых и ходить в походы.

Большинство (72%) респондентов предпочитают самостоятельно организовывать путешествия. Половина из них принципиально не пользуются услугами туроператоров, в том время как остальные периодически покупают туры, если таким образом могут сэкономить на билетах или проживании. 21% жителей области путешествуют преимущественно с помощью турагентств и решаются на самостоятельные поездки только в редких случаях, когда нет подходящих туров. 15% ездят отдыхать только с помощью агентств и не практикуют самостоятельные путешествия вообще. А каждый пятый опрошенный (20%) отдельно отметил, что не любит путешествовать в принципе.

Для двух третей опрошенных скорее (44%) либо очень (23%) важен высокий уровень комфорта на отдыхе: хороший отель, комфортный номер, трансфер, а также возможность ежедневно ходить в кафе или рестораны, передвигаться на такси и т.д.

Каждый четвертый (25%) не поедет на отдых даже в локацию своей мечты в том случае, если не сможет позволить себе такой уровень комфорта. Треть (32%) респондентов готовы поступиться комфортом только в том случае, если речь идет о поездке в их любимый город / место. В то же время для каждого пятого (22%) комфорт не имеет никакого значения: они готовы ночевать в хостеле, ездить на общественном транспорте и самостоятельно готовить пищу.

По данным опроса страховых компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», проведенного летом 2022 года, большинство россиян готовы потратить на путешествие достаточно крупные суммы: 45% — до 150 тыс. рублей, 10% — до 200 тыс. рублей, 18% — более 200 тыс. рублей.

* Опрос проводился в августе 2022 года. В нем приняли участие более полутора тысяч граждан старше 18 лет из всех федеральных округов.