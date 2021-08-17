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Жители Самарской области могут записаться на прием к судебному приставу через Интернет

17 августа 2021 09:31
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Любой желающий для связи с сотрудником УФССП России по Самарской области может использовать Единый портал государственных услуг.

Записаться на прием к судебным приставам жители Самарской области могут легко и просто через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).  

Преимущества получения государственной услуг в электронной форме – это отсутствие необходимости личного посещения структурных подразделений судебных приставов. Любой желающий для связи с сотрудником УФССП России по Самарской области может использовать Единый портал государственных услуг.

Для осуществления записи на прием к должностным лицам, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp), выбрать регион — Самарская область, структурное подразделение Управления, должностное лицо в виде начальника отделения — старшего судебного пристава структурного подразделения Управления, выбрать дату и время записи, указать причину обращения и внести свои персональные данные.

При этом взаимодействие с сотрудниками ведомства возможно также и в телефонном формате.  По единому номеру 8 (846) 263-65-65 жители региона могут получить информацию о наличии и отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности. Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный прием или любые другие, находящимся в компетенции Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Если же гражданин считает, что решить его вопрос в телефонном формате нельзя, а ждать, когда наступит приемный день, он не может, то обратиться к дежурному судебному приставу можно без предварительной записи в понедельник, среду и пятницу. 

 

Фото:  пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

Теги: ЕПГУ запись на прием судебный пристав

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