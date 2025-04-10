Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском космическом диктанте

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В рамках Десятилетия науки и технологий Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» организует Всероссийский космический диктант. Событие запланировано на 12 апреля и начнётся в 10:00 по московскому времени. 12+



Диктант состоит из 30 вопросов, посвящённых биографиям легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследованиям планет и другим темам, связанным с космосом.

Принять участие в мероприятии можно в дистанционном формате. Для этого необходимо открыть электронную анкету с любого цифрового устройства, подключённого к интернету https://космодиктант.рф/main/general.



Мероприятие будет проведено Героем Российской Федерации, космонавтом Фёдором Юрчихиным. Один из вопросов зачитает заместитель главы Минобрнауки России Денис Секиринский. «Россия — страна, открывшая человечеству дорогу в космос. В рамках Десятилетия науки и технологий, при поддержке Минобрнауки России, реализуются масштабные проекты, направленные на укрепление научного потенциала страны и развитие космических исследований. Россия продолжает играть ключевую роль в изучении и освоении космоса, открывая новые возможности для будущих поколений ученых и инженеров», - прокомментировал Денис Секиринский.



Всероссийский космический диктант предназначен для всех, кто интересуется космонавтикой, и хочет проверить свои знания.

Также ко Дню космонавтики с 12 по 22 апреля 2025 года планетарий Самарского университета им. Королёва совместно с «Точкой Кипения» Самарского университета при поддержке Молодёжной аэрокосмической школы проводит IV Всероссийскую просветительскую акцию «Диктант по астрономии и космонавтике».

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе http://leader-id.ru. С 12 по 22 апреля зайти в мероприятие «Диктант по астрономии и космонавтике» https://leader-id.ru/events/549905, пройти тест из 40 вопросов.



Доступ к написанию диктанта в режиме онлайн откроется 12 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени и закроется 22 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени. После написания диктанта все участники, зарегистрировавшиеся на платформе, получат сертификаты в электронном виде.

Фото: департамент информационной политики СО