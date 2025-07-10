Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона

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В Самарской области идет активная работа по формированию Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года (Самара-450).

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера - утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная долгосрочная стратегия.

Стать соавтором документа может каждый - для этого нужно зайти на сайт регионального минэкономразвития и предложить свою инициативу, идею, проект, описав его: https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-samarskoy-oblasti-na-period-do-2036-goda-/razraotka-proekta-str275/ .

Направления разработки Стратегии определены в соответствии с национальными целями, обозначенными Президентом России Владимиром Путиным, и формируются по следующим ключевым векторам:

- Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи,

- Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности,

- Комфортная и безопасная среда для жизни,

- Экологическое благополучие,

- Устойчивая и динамичная экономика,

- Технологическое лидерство,

- Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы,

- Обеспечение сбалансированного пространственного развития Самарской области.

«Работа над Стратегией социально-экономического развития исключительно важна для формирования будущего нашего региона. И мы хотим, чтобы в его основу легли не только экспертные оценки, но и инициативы жителей. Уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему актуальный и эффективный документ, который определит вектор развития Самарской области на долгосрочный период», - подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.