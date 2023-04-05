Жители Самарской области могут предложить и реализовать свои самые амбициозные идеи для развития страны

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.
В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция
Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.
В Тольятти построят общеобразовательную школу на 1200 мест
Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» традиционно наводят порядок на всех общественных территориях.
Общественные территории Самары приводят в порядок после зимы
Только в Промышленном районе сегодня работали порядка 1 800 человек.
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
Игорь Сядуков провел беседу с осужденными и сотрудниками.
Прокурор Игорь Сядуков посетил Областную соматическую больницу УФСИН СО
В экспозицию вошли портреты жен и детей военнослужащих-участников СВО. 
В Самаре открылась фотовыставка «Жены Героев. Молюсь за тебя»
Виктор Кудряшов провел совещание по отдельным вопросам регионального министерства строительства.
В этом году в Самарской области расселят 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Участники обсудили меры профилактики подростковой преступности.
В Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.36
1.41
EUR 86.72
2.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области могут предложить и реализовать свои самые амбициозные идеи для развития страны

5 апреля 2023 14:39
147
Подать заявку на участие может каждый желающий в возрасте от 16 лет.

В России продолжается прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум проводится начиная с 2020 года. Очередной станет уже третьим по счету.

Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В 2020 году Самарская область стала второй в стране и абсолютным лидером в ПФО по количеству направленных идей.

Подать заявку на участие может каждый желающий в возрасте от 16 лет.

Сделать это можно до 26 апреля 2023 года, отправив идею на крауд-платформу Агентства стратегических инициатив (ideas.roscongress.org).

Предложения принимаются по шести тематическим направлениям:

«Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».

Основная цель Форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

О своем проекте «Швейно-ремонтная мастерская» который по итогам прошлого форума вошел в сотню лучших и уже реализуется в Самарской области, рассказала его автор Екатерина Елисеева.

«Швейно-ремонтная мастерская – это обучающее пространство для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – поделилась Екатерина Елисеева. – Мы обучили их шить одежду и постельное белье. Мы дали нашим участникам удочку, а не рыбу. В итоге более 70 процентов из них сейчас трудоустроены. Уже через несколько месяцев у нас появились большие заказы от организаций. С этим проектом в прошлом году мы участвовали в форуме «Сильные идеи для нового времени». Наш проект попал в сотню лучших. Он заинтересовал большую аудиторию. Мы, конечно, планируем участвовать в форуме и в этом году. Форум – это важнейшая площадка, где можно не только рассказать о себе, но и завести полезные связи и заручиться господдержкой в разных направлениях. Так же благодаря проекту нам удалось найти новых заказчиков».

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум – в июле 2022 года. Совсем скоро стартует третий.

За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов страны, опубликовано 35 тысяч идей.                                            

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, а также найти сторонников и единомышленников и сформировать команду проекта.

Финальной точкой станет очная часть форума. Она пройдет 28 и 29 июня 2023 года. Там планируется презентовать 100 идей и проектов, которые прошли отбор. 10 лучших позже представят руководству страны. Авторам идей и инициатив помогут найти финансирование и продвинуться на международном уровне.

За три года форум стал площадкой для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов, сильных партнеров.

Форум — это возможность для каждого повлиять на скорость и качество позитивных изменений в Российской Федерации.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский
5 апреля 2023  10:09
Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с победой над "Динамо" в матче Кубка России
206
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
5 апреля 2023  09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
250
В ходе Госсовета было озвучено предложение главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили.
4 апреля 2023  22:56
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин по вопросам развития промышленности
1174
20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
4 апреля 2023  13:15
В Самаре 20, 21 и 22 апреля начнется бронирование путевок в организации детского отдыха и оздоровления на лето 2023 года
911
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
427
Весь список