Жители Самарской области могут предложить и реализовать свои самые амбициозные идеи для развития страны

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В России продолжается прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум проводится начиная с 2020 года. Очередной станет уже третьим по счету.

Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В 2020 году Самарская область стала второй в стране и абсолютным лидером в ПФО по количеству направленных идей.

Подать заявку на участие может каждый желающий в возрасте от 16 лет.

Сделать это можно до 26 апреля 2023 года, отправив идею на крауд-платформу Агентства стратегических инициатив (ideas.roscongress.org).

Предложения принимаются по шести тематическим направлениям:

«Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Предпринимательство», «Цифровые сервисы».

Основная цель Форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

О своем проекте «Швейно-ремонтная мастерская» который по итогам прошлого форума вошел в сотню лучших и уже реализуется в Самарской области, рассказала его автор Екатерина Елисеева.

«Швейно-ремонтная мастерская – это обучающее пространство для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – поделилась Екатерина Елисеева. – Мы обучили их шить одежду и постельное белье. Мы дали нашим участникам удочку, а не рыбу. В итоге более 70 процентов из них сейчас трудоустроены. Уже через несколько месяцев у нас появились большие заказы от организаций. С этим проектом в прошлом году мы участвовали в форуме «Сильные идеи для нового времени». Наш проект попал в сотню лучших. Он заинтересовал большую аудиторию. Мы, конечно, планируем участвовать в форуме и в этом году. Форум – это важнейшая площадка, где можно не только рассказать о себе, но и завести полезные связи и заручиться господдержкой в разных направлениях. Так же благодаря проекту нам удалось найти новых заказчиков».

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум – в июле 2022 года. Совсем скоро стартует третий.

За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов страны, опубликовано 35 тысяч идей.

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, а также найти сторонников и единомышленников и сформировать команду проекта.

Финальной точкой станет очная часть форума. Она пройдет 28 и 29 июня 2023 года. Там планируется презентовать 100 идей и проектов, которые прошли отбор. 10 лучших позже представят руководству страны. Авторам идей и инициатив помогут найти финансирование и продвинуться на международном уровне.

За три года форум стал площадкой для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов, сильных партнеров.

Форум — это возможность для каждого повлиять на скорость и качество позитивных изменений в Российской Федерации.