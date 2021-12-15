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Жители Самарской области могут оплатить поездку на космодром бонусами за полезные дела

15 декабря 2021 18:47
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Мини-приложение «Другое дело» создано, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях.

На российской платформе социальных инициатив «Другое дело» появились новые возможности для пользователей интернета. Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Мини-приложение «Другое дело» создано, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях. Выполняя задания, участники получают бонусы, а затем выбирают, как ими распорядиться.

Задания, предлагаемые на платформе, направлены на саморазвитие и на помощь другим. Получить баллы на платформе можно за занятия спортом, чтение книг, за достаточное количество шагов и даже за завтраки без пропусков, а также за участие в волонтерской деятельности. Например, отзыв о книге можно получить 335 бонусных баллов, а за организацию фримаркета – праздника по обмену вещами – 1385 баллов.

При входе в приложение участника встречают задания, разделенные по категориям: «Топовые задания», «Здоровье», «Обучение», «Творчество», «Волонтерство», «Экология», «Животные», «Культура», «Тесты», «Медитация», «Спорт», «Добрые дела», «Благотворительность».

 «Мы с детьми изучили приложение и с удовольствием участвуем, у нас маленькое семейное соревнование, - рассказывает многодетная мама Анастасия Дачкина. – Если раньше заставить детей регулярно чистить зубы, читать книги и убирать за собой было трудно, то теперь за каждое дело они получают баллы. У каждого есть цель заработать баллов больше, чем у брата и сестры. А соответственно и полезных дел больше делается. Мы договорились, что каждый свои баллы потратит на то, что захочет. А приложение предлагает интересные награды – от скидок на сериалы до экскурсий на острова. А главное, теперь дети не просто сидят в соцсетях, забыв о реальном мире, а с пользой дела – полезности выполняют в жизни, а в приложении отмечают свои заслуги и получают новые задания».

В бонусном фонде предусмотрены подарки на любые интересы и на разное количество баллов — от образовательных онлайн-программ до стажировки и путешествия по России. К примеру, подписка в онлайн-кинотеатр на два месяца стоит 600 баллов, а поездка на космодром «Восточный» - 385 000.

База заданий и предлагаемые бонусы постоянно обновляются. Сейчас на платформе появились новогодние задания – их будет интересно выполнять вместе с детьми.

Стать участником проекта «Другое дело» может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Достаточно добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dd_app , выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.

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