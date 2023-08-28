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Жители Самарской области могут экономить на проезде до 10 рублей по Карте жителя

28 августа 2023 11:34
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Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.

В общественном транспорте Самарской области с 1 сентября будут действовать сразу две скидки на проезд. Платить меньше можно будет на протяжении четырех месяцев – до 31 декабря 2023 года.

Поездки станут дешевле на 8 рублей, если оплачивать их картой «Мир», загруженной в смартфон. Карта жителя Самарской области, которая также выпускается на базе платежной системы «Мир», сэкономит держателю ещё больше – 10 рублей. Ее также можно привязать к своему телефону.

Чтобы воспользоваться предложением российской платежной системы необходимо заранее загрузить Карту жителя Самарской области или карту «Мир» в свой смартфон или в одно из мобильных платежных приложений. Это может быть, например, Mir Pay. Сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Так, для проезда со скидкой 10 рублей нужно загрузить «Карту жителя Самарской области», выпущенную банком ВТБ или Газпромбанком, в платежный сервис.

Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Более 150 тыс. человек уже изъявили желание стать держателем этой карты. Вручая 100-тысячную Карту жителя в мае этого года Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что дополнительные сервисы и акции будут повышать интерес жителей к проекту:

«Еще раз хочу привлечь внимание жителей Самарской области к этому продукту. Он позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде, в нем имеется целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам. Также он работает как транспортная и социальная карта. Сервисы здесь будут догружаться, мы это тоже обсуждаем. Уверен, что это будет повышать интерес к карте. И каждый обладатель такой карты будет иметь очевидную выгоду при ее использовании», - сообщил Губернатор.

«Мы уже не в первый раз предоставляем скидки на проезд по карте «Мир» в Самарской области и видим, что люди активно пользуются такими предложениями. Так, за последние два года пассажиры городского транспорта сэкономили почти 66 млн рублей, расплачиваясь за поездки картой «Мир» и «Картой жителя Самарской области». Уверена, в этот раз акция также будет востребованной», – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

«Акцию совместно с платежной системой «Мир» мы проводим второй раз. Два года назад жители региона с 1 сентября по 31 декабря совершили более 78 тыс. поездок по Карте жителя Самарской области. При оплате проезда они сэкономили почти 630 тыс. рублей. В этом году мы ожидаем, что поездок будет в разы больше, так как за два года количество держателей Карт жителей выросло почти в 50 раз. Для нас важно развивать проект в интересах жителей региона, чтобы каждый из них мог найти для себя что-то полезное при использовании Карты жителя», - сообщил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Обращаем внимание, что при оплате проезда пластиковыми картами «Мир» или Картой жителя Самарской области скидка на проезд не предоставляется.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и участниками акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Также подробная информация о преимуществах и возможностях «Карты жителя Самарской области» размещена на сайте card.samregion.ru и в мобильном приложении.
Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и в отделениях банков (список отделений можно найти на сайте проекта во вкладке «Информация о банках»). Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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