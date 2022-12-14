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Жители Самарской области 14 декабря смогут насладиться красотой звездопада Геминиды

14 декабря 2022 09:50
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Жители Самарской области 14 декабря смогут насладиться красотой звездопада Геминиды

В среду, 14 декабря, жители Самарского региона смогут наблюдать первый зимний звездопад Геминиды. Это один из богатейших метеорных потоков северного полушария Земли.

Это явление было открыто еще в конце XX века в созвездии Близнеца –  Gemini, откуда и пошло название потока. Образовалось это завораживающее зрелище благодаря разрушению кометы «3200 Фаэтон», поэтому наша планета ежегодно проходит сквозь ее мелкие частицы, оставшиеся в космосе.

Пик метеорного ливня приходится на 14 декабря в 17:13. В это время можно увидеть до 100 звезд, сгорающих в атмосфере, но при этом звездопад будет длится на протяжении всей ночи, поэтому устраивайтесь поудобнее, чтобы насладиться явлением природы.

Если вы хотите увидеть звездопад во всей красе, то нужно выехать за пределы города, где будет меньше света, найти самую яркую звезду созвездия Близнеца и устремить взгляд на неё, тогда вам точно удастся без особых проблем понаблюдать за метеорным дождем.

Однако все вышеперечисленные действия станут бессмысленны, если на улице будет стоять не самая благоприятная погода. Небо должно быть ясным, без облаков. Синоптики уже подготовили прогноз на эту рабочую неделю и рассказали, смогут ли самарцы беспрепятственно наблюдать за потоком Геминиды, пишет ГТРК Самара.

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