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Жители Поволжья стали более скептично относиться к идее цифрового рубля

14 сентября 2023 09:26
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Жители Поволжья стали более скептично относиться к идее цифрового рубля

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Приволжского федерального округа и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на цифровой рубль.

На сегодняшний день лишь 10% трудоустроенных жителей Поволжья получают всю заработную плату наличными, еще 11% - частично наличными, частично на карту. 80% получают всю сумму на банковскую карту. По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась, хотя доля наличных расчетом между работодателями и сотрудниками несколько возросла.

При этом получать полную сумму заработной платы в цифровых рублях готовы только 18% жителей Приволжского округа (год назад – 30%), еще 4% готовы получать так часть зарплаты, но не более 50% (года назад – 6%). Еще 52% работников Поволжья однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад таких было 29%), остальные 26% затруднились ответить (год назад – 36%). Любопытно, что доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66%), не доверяют новым технологиям (47%) и опасаются мошенников (43%). Кроме того, 19% в принципе предпочитают наличные, а 15% опасаются комиссий.

Теги: Опрос

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