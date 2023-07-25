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Жители Поволжья считают сферу ЖКХ наименее престижной с точки зрения трудоустройства

25 июля 2023 10:14
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Жители Поволжья считают сферу ЖКХ наименее престижной с точки зрения трудоустройства

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Приволжского федерального округа и выяснила, какие профессии, а также работу в каких отраслях они считают наиболее престижной, а в каких — наименее престижной.

Самые престижные профессии, по мнению жителей Поволжья, это программист, разработчик, IT-специалист (27%), директор или топ-менеджер (14%), президент (9%), предприниматель (7%) и врач (6%). Среди наименее престижных профессий в лидерах оказались уборщик/уборщица (17%), разнорабочий (12%), дворник и оператор call-центра (по 11%), грузчик (8%).

При этом в целом наиболее престижной соискатели Поволжья считают работу в ИТ-отрасли (46%). На втором месте - нефтегазовая отрасль (43%), на третьем – строительство и недвижимость (22%). Далее идут финансовый сектор и государственные организации (работу там назвали престижной по 20% опрошенных).

Среди наименее престижных для трудоустройства отраслей на первом месте оказалось ЖКХ (41% жителей ПФО считают, что работать там непрестижно), далее идут государственные организации (30%), образовательные учреждения (28%), розничная торговля (23%), отрасль продуктов питания, гостиницы и рестораны, искусство (по 19%).

Большинство опрошенных считают, что профессию делает престижной высокая зарплата (70%), уважение в обществе (52%) и возможность приносить большую пользу людям (48%).

52% жителей ПФО считают свою нынешнюю работу престижной. Чаще других такого мнения придерживаются представители высшего и среднего менеджмента (70%), занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), работающие в сфере IT (58%), сотрудники сферы науки и образования (58%). Еще 39% жителей региона не считают, что их работа престижна, остальные затруднились ответить

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